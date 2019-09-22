شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة الكرة الإنجليزية يعلق على تصدى حارس إنبي أمام بيراميدز والان مع التفاصيل

علق جاري لينكر أسطورة كرة القدم الإنجليزية على تصدي محمود جاد حارس مرمى نادي إنبي المصري في مباراة نظيره نادي بيراميدز أمس السبت في الدوري المصري الممتاز. تصدي حارس مرمى إنبي أمام بيراميدز وقد تمكن محمود جاد من التصدي بشكل رائع إلى كرة قوية من منتصف الملعب سددها إبراهيم حسن لاعب نادي بيراميدز ومنعه من تسجيل هدف رائع. Advertisements تعليق جاري لينكر على تصدي حارس إنبي ونشر جاري لينكر تصدي حارس مرمى نادي إنبي عبر حسابه الخاص على تويتر وعلق عليها قائلا: "تصدي إستثنائي". نتيجة مباراة بيراميدز وإنبي في الدوري المصري واستطاع نادي بيراميدز أن يفوز على نظيره نادي إنبي بأربعة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم أمس ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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