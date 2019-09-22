شكرا لقرائتكم خبر عن منذ مباراة باريس.. مانشستر يونايتد يعجز عن الفوز خارج ملعبه والان مع التفاصيل

استطاع نادي وست هام يونايتد الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي مانشستر يونايتد بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب لندن.

رقم سلبي جديد لمانشستر يونايتد

ولم يستطع نادي مانشستر يونايتد أن يحقق الفوز خارج ملعبه منذ 200 يوم كاملين بمختلف المسابقات.

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وكان أخر انتصار لمانشستر يونايتد خارج أرضه ضد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 3-1 خلال منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا العام الماضي.

أرقام مانشستر يونايتد عقب مواجهة باريس سان جيرمان

وقد خاض مانشستر يونايتد 19 مباراة خارج أرضه عقب مباراة باريس سان جيرمان وتمكن من الفوز في 5 مباريات فقط وتعادل في 4 مباريات بينما تعرض إلى الهزيمة في 10 مباريات.

وبمتيجة مباراة اليوم يصل رصيد وست هام إلى 11 نقطة ليتواجد في المركز الحادي عشر من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد مانشستر يونايتد عند 8 نقاط في المركز الثامن.