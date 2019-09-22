شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من سولشاير على هزيمة مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

علق أولى جونار سولشاير مدرب نادي مانشستر يونايتد على هزيمة فريقه على يد نادي وست هام يونايتد ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تصريحات سولشاير عن هزيمة مانشستر يونايتد على يد وست هام

وقال سولشاير في تصريحات صحفية عقب مباراة اليوم: "لقد كانت مباراة اليوم واحدة من المباريات المتكافئة في الدوري الإنجليزي التي تحسم لمن يملك الأفضلية في الملعب وهم كانوا الأفضل".

وأضاف سولشاير: "لقد أحرز لاعبو وست هام هدفين رائعين من لمسات جميله، لكن بالطبع كان يمكننا الدفاع بطريقة أفضل".

وتابع: "كان علينا تسجيل الأهداف فنحن أضعنا بعض الفرص في الشوط الثاني".

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تصريحات بين الشوطين

وأكمل سولشاير حديثه: "لقد تحدثت مع لاعبي الفريق بين شوطي المباراة واخبرتهم أن علينا رفع مستوانا وتحسين الأداء وخلق المزيد من الفرص".

وأنهى سولشاير حديثه قائلا: "لقد قمنا بالضغط عليهم ولكن لم نملك الجودة الكاملة التي كان يجب علينا امتلاكها لذلك خسرنا اللقاء".

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ووست هام في الدوري الإنجليزي

واستطاع نادي وست هام يونايتد الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي مانشستر يونايتد بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذه النتيجة يصل رصيد وست هام إلى 11 نقطة ليتواجد في المركز الحادي عشر من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد مانشستر يونايتد عند 8 نقاط في المركز الثامن.