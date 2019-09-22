انت الان تتابع ليل يحرم رين من صدارة الدوري الفرنسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
فرط ستاد رين في فرصة الصعود لصدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعدما اكتفى بالتعادل 1-1 مع ضيفه ليل يوم الأحد.
وألغى أدريان هونو تقدم جوناثان إيكون في الشوط الثاني ليصعد رين إلى المركز الثالث برصيد 11 نقطة من ست مباريات متقدما بنقطة واحدة على ليل صاحب المركز الخامس.
وافتتح إيكون لاعب منتخب فرنسا التسجيل للفريق الضيف بعد الاستراحة مباشرة بعد تمريرة فيكتور أوسيمن العرضية لكن هونو أدرك التعادل لرين في الدقيقة 68.
ويحل باريس سان جيرمان المتصدر برصيد 12 نقطة من خمس مباريات ضيفا على أولمبيك ليون في وقت لاحق من يوم الأحد.
كانت هذه تفاصيل خبر ليل يحرم رين من صدارة الدوري الفرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.