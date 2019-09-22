انت الان تتابع ليل يحرم رين من صدارة الدوري الفرنسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لاعب فريق ليل جوناثان إيكون أثناء تسجيله الهدف الأول لفريقه خلال مباراة أمام ستاد رين في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم 22 سبتمبر 2019 فرط ستاد رين في فرصة الصعود لصدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعدما اكتفى بالتعادل 1-1 مع ضيفه ليل يوم الأحد. وألغى أدريان هونو تقدم جوناثان إيكون في الشوط الثاني ليصعد رين إلى المركز الثالث برصيد 11 نقطة من ست مباريات متقدما بنقطة واحدة على ليل صاحب المركز الخامس. Advertisements وافتتح إيكون لاعب منتخب فرنسا التسجيل للفريق الضيف بعد الاستراحة مباشرة بعد تمريرة فيكتور أوسيمن العرضية لكن هونو أدرك التعادل لرين في الدقيقة 68. ويحل باريس سان جيرمان المتصدر برصيد 12 نقطة من خمس مباريات ضيفا على أولمبيك ليون في وقت لاحق من يوم الأحد.

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