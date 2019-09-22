شكرا لقرائتكم خبر عن البدرى يستدعى 5 محترفين.. و«بركات» مديراً للمنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، جلسة، الأحد، مع محمد بركات، للاتفاق حول تولى الأخير منصب مدير المنتخب، خلال الفترة المقبلة، حيث تم الاتفاق على كافة الأمور لوضع الخطة للمرحلة القادمة للفراعنة.

وعلمت «المصرى اليوم» أن البدرى أشاد بـ«بركات» عقب الجلسة التى جمعته معه أمس، مؤكدًا أنه وجد لديه فكرا جديدا وتطويرا للمنتخب خلال الفترة المقبلة، مشددا على أنه الأنسب للمرحلة القادمة نظرًا لشخصيته إلى جانب حب الجماهير له وأيضًا اللاعبين نظرًا إلى الروح التى يتمتع بها. وعلمت «المصرى اليوم» أن حسام البدرى استقر على الجهاز المعاون والذى يضم طارق مصطفى مدربا عاما، وأحمد أيوب مدربا عاما، ومحمد بركات مديرا للمنتخب، بالإضافة إلى أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى، وتولى سيد معوض منصب المدرب المساعد، ولم يستقر المدير الفنى للفراعنة على مدرب الأحمال، ومحلل الأداء.

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فى السياق نفسه طلب البدرى من اتحاد الكرة إقامة مباراة ودية للفراعنة خلال المعسكر الذى يقام فى الفترة من 7 حتى 15 أكتوبر المقبل، ووعد مسؤولو الجبلاية المدير الفنى ببدء التفاوض فورا مع أكثر من منتخب إفريقى فى ظل ضيق الوقت، واتفق اتحاد الكرة مع حسام البدرى على استدعاء جميع المحترفين لمعسكر الفراعنة الذى ينطلق 7 أكتوبر المقبل.

من جهة أخرى، أكد مصدر فى اتحاد الكرة أنه لم يتم التفاوض مع عماد متعب، نجم النادى الأهلى السابق، خلال الفترة الماضية من أجل تولى منصب المدير الفنى للمنتخب الوطنى، حتى يخرج ويعتذر، مشددا على أنه لم يتحدث مع أى عضو من اللجنة الخماسية على الإطلاق مبديًا اندهاشه من تصريحات نجم القلعة الحمراء التى أكد فيها اعتذاره عن المنصب.

واختار حسام البدرى، المدير الفنى، 5 محترفين للانضمام إلى معسكر الفريق فى أكتوبر المقبل، وهم: محمد صلاح، وتريزيجيه، وكوكا، وأحمد حجازى، ومحمد الننى.