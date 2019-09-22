الهلال يكسر رقم النصر في مرمى الاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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كسر الهلال رقم النصر القياسي المتمثل في أكثر الفرق تسجيلا بمرمى الاتحاد في دوري المحترفين، وذلك بفوزه على العميد أمس الأول 3-1 بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في ختام لقاءات الجولة الرابعة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ تلقت شباك الاتحاد 42 هدفا من الهلال، فيما تلقت 40 هدفا من النصر.
وسجل البرازيلي كارلوس إدواردو هدفه رقم 6 في الاتحاد أكثر من أي فريق آخر.
وفرض فوز الحزم على النصر 1-0 نفسه كأبرز حدث في الجولة. ووقوفا على نتائج الجولة، فقد تعافت الأندية الجريحة خارج أرضها، فالهلال فاز بعد تعادله بملعبه أمام الفيحاء 1-1.
كما داوى الأهلي هزيمته أمام الوحدة بملعبه 1-2، بالفوز على الفتح 2-0 بالأحساء، وتغلب الحزم على النصر بالرياض بعد أن خسر قبلها بسداسية من الاتفاق.
أما العدالة ففاز بأرضه على أبها.
ولا يزال الاتفاق يخسر بأرضه ويكسب خارجها، ففي الجولة الأولى فاز على الوحدة بمكة المكرمة، وخسر من الأهلي في الثانية بملعبه، ثم فاز على الحزم في الرس، وخسر في الرابعة من الفيصلي بأرضه، فيما بقي الفتح في دائرة الخسائر بتلقيه 4 هزائم.
أرقام
- تلقى الاتحاد أهدافا أمام الهلال في دوري المحترفين أكثر من التي تلقاها أمام أي فريق آخر في تاريخ المنافسة
- سجل كارلوس إدواردو أهدافا أمام الاتحاد في الدوري أكثر من التي سجلها أمام أي فريق آخر في المنافسة
- لم يفز الاتحاد في آخر 6 مباريات لعبها أمام الهلال في الدوري، حيث خسر 4 مرات وتعادل مرتين
- خسر الفتح جميع مبارياته الأربع هذا الموسم كبداية مماثلة لموسم 2014 /2015 عندما خسر في أول 4 جولات
- الحزم كسر رقم النصر بتسجيل الهدف الأول في مرماه بعد 27 محاولة تسديد تعرض لها في الجولات الثلاث الماضية
- سجل لاعب العدالة أليو سيسيه هدفا في كل مباراة من مباريات فريقه الأربع كأطول سلسلة تسجيل للاعب هذا الموسم
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