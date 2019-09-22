البيشي يحرك الاتحاد بـ«يمهل ولا يهمل»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما أكد البعض أن لاعب الفريق الأول لكرة القدم عبدالعزيز البيشي يقصد المدير الفني خوسيه سييرا بما كتبه في انستقرام عقب هزيمة فريقه أمام الهلال أمس الأول «يمهل ولا يهمل.. الحساب في كل شيء مؤجل ليوم القيامة ما عدا ظلم الناس»، ذهب آخرون إلى أن تلميحات البيشي لا تتوقف عند محطة المدرب فقط رغم أن الأخير استبعده من المباراة التي خسرها العميد في ملعبه بين جماهيره 1-3 في إطار لقاءات الجولة الرابعة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحسب مقربين من البيشي، فإن الأخير يرى أن الإدارة برئاسة أنمار الحائلي شريكة في استمرار تجاهله من قبل المدرب، وكذلك من تقليل فرص مشاركاته وتعرضه للظلم.

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وظل سييرا يتجاهل اللاعب منذ بداية الموسم، رغم أن الاتحاديين يعتبرونه أحد أفضل صفقات النادي في الفترة الأخيرة.

من جانبه، اعترف رئيس النادي أنمار الحائل بمرور الفريق بمنعطف خطير، وبحدوث أخطاء تستدعي تدخله لمعالجتها في إشارة إلى المدرب سييرا.

وكتب الحائلي عقب الخسارة الثانية من الهلال بنتيجة مماثلة للخسارة الأولى في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا خلال 4 أيام «جمهور الاتحاد الحبيب، أقدم لكم اعتذاري الشديد عن نتيجة مباراة الهلال، الفريق الآن يمر بمنعطف خطير بسبب الخروج الآسيوي، سأتدخل إداريا، وسنعالج الأخطاء، أرجو منكم عدم القسوة على اللاعبين، ودعمهم، أمامنا 3 مباريات مهمة جدا، لا بد من التركيز حيالها لعودة الفريق لوضعه الطبيعي».