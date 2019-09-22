المشجعات الإيرانيات يحضرن مباراة كمبوديا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ ميلانو

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو أمس أنه جرى السماح للمشجعات الإيرانيات بحضور مباراة منتخب بلادهن أمام كمبوديا، والمقررة في 10 أكتوبر المقبل بطهران ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

Advertisements

وقال إنفانتينو إنه حصل على تأكيد من السلطات الإيرانية بالسماح للسيدات بحضور المباراة.

وقتلت سيدة نفسها حرقا في وقت سابق من سبتمبر الحالي، احتجاجا على حبسها إثر محاولة حضور مباراة أحد الأندية.

وتواجد مسؤولون من الفيفا في إيران خلال الأيام الماضية لمناقشة الاستعدادات لمباراة كمبوديا، حيث شدد إنفانتينو على ضرورة ضمان حضور السيدات في إيران للمباريات، عبر اتخاذ خطوات ملموسة وقوية.