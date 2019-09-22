الشباب يطمح لغزو شبيبة الساورة عربيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يبحث الشباب عن نتيجة مريحة عندما يخوض في العاشرة من مساء اليوم مواجهة صعبة، أمام فريق شبيبة الساورة الجزائري على ملعب (20 أوت 1955)، ضمن ذهاب دور الـ 32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم، وذلك قبل أن يخوض مواجهة الإياب في العاصمة الرياض.

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ويطمح الشباب إلى الترقي للدور المقبل من البطولة التي يشارك فيها للمرة الأولى بعد تحديثها في النسخة الماضية التي حملت اسم كأس زايد.

وبدا واضحا اهتمام الشباب الكبير بهذه المباراة بدليل ترؤس رئيس النادي خالد البلطان للبعثة بنفسه، سعيا لتحفيز اللاعبين وتهيئتهم للعودة إلى الرياض بنتيجة تسهل من مهمة التأهل.

وضمن دور الـ32 تجري اليوم 3 مواجهات أخرى، حيث يلتقي الجزيرة الإماراتي بالنصر العماني، والشرطة العراقي بالكويت الكويتي، والرجاء المغربي بهلال القدس الفلسطيني.