العدالة الصاعد يحرج الكبار بالنظافة وفن التسويق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

رغم خوضه 4 معارك فقط في ساحة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قدم العدالة نموذجا في فن تسويق المباريات واستقطاب الجماهير والمحافظة على نظافة المدرجات بعد أن تمكن من حصد جائزة المليون ريال الخاصة بالجماهير للمرة الثانية من خلال استضافته فريق أبها في الجولة الرابعة.

عودة الحياة لمدرجات الأحساء

أعادت جماهير قرية الحليلة التي ينحدر منها الوافد الجديد لدوري المحترفين (فريق العدالة) الحياة لمدرجات ملاعب الأحساء بعد أن حققت أرقاما قياسية في الحضور الجماهيري خلال مباراتي الفريق بملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء أمام ضمك وأبها، حيث حضرهما 24562 مشجعا بواقع 11922 مشجعا في مباراة ضمك، و12640 مشجعا في مواجهة أبها.

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رئيس الهيئة يشيد بجماهير العدالة

أشاد رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بسلوك جماهير العدالة بعد إقدامها على تنظيف مدرجات ملعب الأمير عبدالله بن جلوي عقب مباراة أبها ضمن الجولة الرابعة للدوري في حملة جاءت بعنوان (مدرجاتنا أنظف). وأبدى رئيس هيئة الرياضة سعادته بهذه المبادرة التي تؤكد وعي وإدراك جماهير الفريق بأهمية المحافظة على نظافة المدرجات.

كيف يسوق العدالة مبارياته

تنظيم حملات إعلانية منظمة

توزيع تذاكر مجانية مع وجبة عشاء لجماهير الفريق

تنظيم فعاليات مصاحبة (رسم على الوجوه، مسرح تفاعلي، مسابقات وجوائز، عروض تشويقية)

سحوبات على عدد من الجوائز من قبل المركز الإعلامي بالتنسيق مع عدد من المحلات والشركات

التنسيق مع الجمعيات الخيرية والاجتماعية والخدمية ودور الأيتام ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة بالمنطقة

دعم فرق الأحياء بالمنطقة لخلق علاقة وضمان مؤازرة الفريق

تفعيل دور الانتماء مع أبناء القرية ومد جسور التواصل بهدف دعم الفريق في جميع مبارياته بأرضه

العلاقة المميزة والمتينة مع أندية المنطقة

وضع الفريق بعد الجولة الرابعة