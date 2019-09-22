مشاهدة مباراة المصرى وحرس الحدود بث مباشر اليوم الأحد 22-9-2019 فى الدورى المحلى اون لاين بدون تقطيع...

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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة المصرى و حرس الحدود بث مباشر اليوم الأحد 22-9-2019 فى الدورى المصرى اون لاين بدون تقطيع يواجه المصرى نظيره حرس الحدود فى تمام الثامنة مساء اليوم الأحد على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الأسبوع الأول لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها الفريق البورسعيدى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الكبير على ماليندى فى زنجبار برباعية مقابل هدف فى دور الـ 32 بالكونفدرالية .

مشاهدة مباراة المصرى و حرس الحدود بث مباشر اليوم الأحد 22-9-2019 فى الدورى المحلى اون لاين بدون تقطيع مشاهدة مباراة المصرى و حرس الحدود بث مباشر اليوم الأحد 22-9-2019 فى الدورى المصرى اون لاين بدون تقطيع وطالب إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى لاعبيه بمواصلة النتائج المتميزة أفريقيا على الصعيد المحلى لتقديم موسم قوى طمعاً فى المربع الذهبى متسلحاً بالصفقات الجديدة التى أبرمها وهى الليبى مفتاح طقطق اهلى بنى غازى ، بهاء مجدى الزمالك ، عماد فتحى الزمالك ، أحمد عادل ميسى ، محمد زكريا "شيكا" لاعب نادي إنبي وفاركو. مشاهدة مباراة المصرى و حرس الحدود بث مباشر اليوم الأحد 22-9-2019 فى الدورى المصرى اون لاين بدون تقطيع مشاهدة مباراة المصرى و حرس الحدود بث مباشر اليوم الأحد 22-9-2019 فى الدورى المصرى اون لاين بدون تقطيع على الجانب الأخر يسعى طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود لتسجيل إنطلاقة مميزة فى مسابقة الدوري متسلحاً بالصفقات الجديدة وهى محمود رضا ومحمد فتحى وعمرو الحلوانى وأحمد شرويدة . مشاهدة مباراة المصرى و حرس الحدود بث مباشر اليوم الأحد 22-9-2019 فى الدورى المصرى اون لاين بدون تقطيع مشاهدة مباراة المصرى و حرس الحدود بث مباشر اليوم الأحد 22-9-2019 فى الدورى المصرى اون لاين بدون تقطيع أعلن ايهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري عن قائمة فريقه لمباراة الحرس وجاءت القائمة التي تضم 22 لاعباً على النحو التالي :

أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاتة لحراسة المرمى.

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كريم العراقي ، اسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، عمر كمال عبد الواحد ، محمود حمد ، بهاء مجدي لخط الدفاع.

عمرو موسى ، فريد شوقي ، ايزي ايميكا ، مفتاح طقطق ، حسين رجب ، أحمد ياسر ، عبد الناصر دي ماريا ، حسن علي ، عماد فتحي ، اسلام عطية ، سعيد سينبوري لخط الوسط.

محمود وادي ، أوستين اموتو لخط الهجوم.