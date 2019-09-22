شكرا لقرائتكم الانتاج الحربى يتقدم على نادى مصر بهدفين بالشوط الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
سيطر الإنتاج الحربي على مجريات الشوط الأول، وقدم لاعبوه أدائاً جيداً، فيما لم يقدم نادي مصر المستوى المأمول وظهرت خطوطه بعيده طوال أحداث الشوط الأول ولم يستطع تشكيل أي خطورة على دفاعات الإنتاج الحربي.
كانت هذه تفاصيل خبر الانتاج الحربى يتقدم على نادى مصر بهدفين بالشوط الأول... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.