شكرا لقرائتكم الانتاج الحربى يتقدم على نادى مصر بهدفين بالشوط الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم الإنتاج الحربي على نظيره نادي مصر بهدفين نظيفين أحرزهما مامادو نديوكونياس فى الدقيقة 23 ومعاذ الحناوي بالدقيقة 41، فى المواجهة المقامة بينهما حالياً على ستاد السلام، والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري العام.

سيطر الإنتاج الحربي على مجريات الشوط الأول، وقدم لاعبوه أدائاً جيداً، فيما لم يقدم نادي مصر المستوى المأمول وظهرت خطوطه بعيده طوال أحداث الشوط الأول ولم يستطع تشكيل أي خطورة على دفاعات الإنتاج الحربي.