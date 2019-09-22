شكرا لقرائتكم حسام البدري: عقدت جلسات منفردة مع الجهاز المعاون للفراعنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أوضح أن محمد بركات المرشح لمنصب مدير المنتخب، وكذلك طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر، موضحا أن الجلسات كان هدفها التعارف في المقام الأول.

يعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول بشكل رسمي عن الجهاز المعاون له في تدريب الفراعنة يوم الأربعاء على أن يتم تقديم الجهاز وشرح خطته المستقبلية في مؤتمر صحفي يوم الخميس. بحضور اعضاء اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني.

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شدد البدري على أنه جمعته جلسة مطولة مع محمد بركات بعد الاستقرار علي تواجده بشكل رسمي داخل جهاره الجديد واتفق على خطة العمل المقبلة وتوزيع الاختصاصات داخل جهاز المنتخب مشيرا إلى أنها كانت جلسة مثمرة للغاية.

يبدأ منتخب مصر الأول لكرة القدم معسكره المغلق فى 7 إلى 15 أكتوبر المقبل يتخلله ودية لم يتم تحديد طرفها الثاني بعد.