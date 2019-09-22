تأكيدا لـ"الخليج 365" .. الجبلاية تعاقب الزمالك والأهلى وعاشور ورمضان صبحى...

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جدة - عمرو شويل أصدرت لجنة الانضباط باتحاد الكرة العقوبات الخاصة بالأحداث التى صاحبت لقاء السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك الذى جمع الفريقين مساء الجمعة على برج العرب وأنتهى بفوز ألأهلى بثلاثية مقابل هدفين وتتويج المارد الأحمر باللقب.
وكان الخليج 365 قد اشار بالأمس إلى وجود عقوبات منتظرة على عدد من اللاعبين وجمهور الفريقين للمزيد اضغط هنا
وقررت لجنة الانضباط فى اتحاد الكرة، فرض عقوبات عن مباراة السوبر تبلغ قيمتها 600 ألف جنيه على كلا من الأهلى والزمالك ، بواقع 300 ألف جنيه على كل ناد موزعة على عقوبات مختلفة ومتنوعة، وهوما ينفرد " اليوم السابع" بالكشف عنه.
عقوبات الأهلى :100 ألف جنيه سب جماهير الأهلى لنظيرتها فى الزمالك
50 ألف جنيه لسب مرتضى منصور
50 ألف جنيه لسب شيكابالا
50 ألف جنيه غرامة على كلا من حسام عاشور ورمضان صبحى لاستثارة الجماهير ( نفس عقوبة شيكابالا فى نهائى الكأس).
عقوبات الزمالك :150 ألف جنيه للامتناع عن التواجد فى مراسم التتويج والحصول على ميداليات المركز الثانى.
100 ألف جنيه لسب جماهير الزمالك لنظيرتها فى الأهلى
50 ألف جنيه لسب جماهير الزمالك صالح سليم .
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