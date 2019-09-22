شكرا لقرائتكم طنطا يخطف أول 3 نقاط بالدورى بهدف نظيف فى شباك وادى دجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق طنطا الفوز الأول بالدورى هذا الموسم على وادى دجلة، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الممتاز موسم 2019 – 2020.

بهذه النتيجة اقتنص أبناء السيد البدوى أول 3 نقاط فى مشاور المنافسة بالدورى، بعد الفوز على الفريق الدجلاوى، بهدف أحرزه إسلام فؤاد فى الدقيقة 88 من عمر المباراة.

وشهد الشوط الأول ضغط مكثف من الفريق الدجلاوى بقيادة اليونانى تاكيس جونيس، فى محاولات لتسجيل هدف التقدم، فى الوقت الذى اعتمد فيه ابناء السيد البدوى بقيادة أيمن المزين على الهجمات المرتدة والتى لم ينجح اللاعبون فى تنفيزها على الوجه الأكمل.

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وفى الشوط الثانى، تراجع وادى دجلة نسبيًا، وبدأ طنطا فى الضغط، حتى حصل أبناء السيد البدوى على "فاول" من أمام منطقة جزاء دجلة، سددها تاديو لوانجا وتصدى لها محمد عبد المنصف، ثم ارتدت لإسلام فؤاد ليحرز منها هدف الفوز.

وضم تشكيل الفريق الدجلاوى كلاً من.. محمد عبد المنصف فى حراسة المرمى، فى الدفاع.. خالد رضا، محمود مرعى، اسحاقو يعقوبو، محمد رضا، فى الوسط.. عبد الرحمن بودى، محمد عبد العاطى، حسام عرفات، محمد هلال، فى الهجوم.. مروان حمدى، رفيق كابو.

وضم تشكيل طنطا كلاً من.. فى حراسة المرمى.. إسلام طارق، فى الدفاع.. إيهاب سمير - محمود مسعود - سليمان عبد ربه - محمد الشاذلي، فى الوسط.. أحمد الألفي - تاديو لوانجا - أحمد الشناوي - وليد عادل، فى الهجوم.. هشام شعبان - أحمد فهمي.