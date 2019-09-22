شكرا لقرائتكم المصرى ضد حرس الحدود .. وادى يقود هجوم الفريق البورسعيدى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن إيهاب جلال المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود فى المباراة التى تجمع بين الفريقين اليوم الأحد على ستاد السويس فى تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الأسبوع الأول لمسابقة الدوري العام.

وجاء تشكيل المصرى ضد حرس الحدود كالتالى



حراسة المرمى : أحمد مسعود

خط الدفاع : مفتاح طقطق، أحمد شوشة، عمر كمال، كريم العراقى

خط الوسط : حسن على، فريد شوقى، إيزى إيميكا، إسلام عطية

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الهجوم : محمود وادى، سعيدو سمبورى

المصرى ضد حرس الحدود



يدخل الفريق البورسعيدى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الكبير على ماليندى فى زنجبار برباعية مقابل هدف فى دور الـ 32 بالكونفدرالية.

وطالب إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى لاعبيه بمواصلة النتائج المتميزة أفريقيا على الصعيد المحلى لتقديم موسم قوى طمعاً فى المربع الذهبى متسلحاً بالصفقات الجديدة التى أبرمها وهى الليبى مفتاح طقطق اهلى بنى غازى ، بهاء مجدى الزمالك ، عماد فتحى الزمالك ، أحمد عادل ميسى ، محمد زكريا "شيكا" لاعب نادي إنبي وفاركو.

المصرى ضد حرس الحدود



على الجانب الأخر يسعى طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود لتسجيل إنطلاقة مميزة فى مسابقة الدوري متسلحاً بالصفقات الجديدة وهى محمود رضا ومحمد فتحى وعمرو الحلوانى وأحمد شرويدة .