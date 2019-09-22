شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يقسو على نادى مصر بثلاثية نظيفة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سحق الإنتاج الحربي نظيره نادي مصر بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزهم مامادو نديوكونياس فى الدقيقة 23 ومعاذ الحناوي بالدقيقة 41، ومحمد رجب فى الدقيقة 74، فى المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ستاد السلام، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري العام.

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ويعد هدف نديوكونياس، الأول فى شباك نادي مصر تاريخياً، خاصة وأنها المشاركة الأولى للنادي فى الدوري الممتاز.

سيطر الإنتاج الحربي على مجريات المباراة ، وقدم لاعبوه أدائاً جيداً، فيما لم يقدم نادي مصر المستوى المأمول وظهرت خطوطه بعيده طوال أحداث المباراة، ولم يستطع تشكيل أي خطورة على دفاعات الإنتاج الحربي طوال أحداثها.