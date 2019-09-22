شكرا لقرائتكم سموحة ضد الأهلي .. أليو ديانج يستعد للظهور الأول فى الدوري المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سموحة ضد الأهلي يستعد المالى اليو ديانج لاعب وسط الأهلى لتسجيل الظهور الأول مع الفريق الأحمر فى مواجهة سموحة، المقرر اقامتها غداً الاثنين على ملعب برج العرب بالاسكندرية، والتي تأتى فى افتتاح مباريات الفريق الأحمر بطولة الدوري العام.

سموحة ضد الأهلي المباراة الثالث لفايلر قبل مباراة سموحة ضد الأهلي، قاد السويسرى فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء، مباراتين رسميتين الأولى أمام كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية فى بطولة دورى أبطال افريقيا وفاز بها بثنائية نظيفة، كما واجه الزمالك على كأس السوبر المحلي وحسم المواجهة لصالحه بنتيجة 3/2، ولكن لم يشارك المحترف المالي فى المواجهتين.





سموحة ضد الأهلي ورفض فايلر المجازفة بالسولية

ويرفض فايلر المجازفة بعمرو السولية لاعب وسط الفريق الأساسي حال عدم شفائه بشكل كامل من إصابة وجه القدم التي تعرض لها فى مباراة مباراة الزمالك التي جاءت على كأس السوبر المحلي، والتي حسمها الأهلي بنتيجة 2/3، وذلك رغم تحسن حالته بشكل كبير.