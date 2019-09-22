شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف دراسة فايلر وتأثيرها على الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لازال السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلى لم يكشف عن الكثير من سماته سواء الشخصية أو الفنية، بعد توليه المسئولية الفنية للفريق الأحمر خلفاً لمارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق.

وقاد فايلر الأهلى فى مباراتين رسميتين الأولى أمام كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية فى بطولة دورى أبطال افريقيا وفاز بها بثنائية نظيفة، كما واجه الزمالك على كأس السوبر المحلي وحسم المواجهة لصالحه بنتيجة 3/2.

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وظهر على فايلر تعامله بحرص مع وسائل الإعلام ورفضه التسجيل بعد المباريات رغم فوزه فى المباراتين الرسميتين الذين قاد الفريق الأحمر فيهما، كما يبدو المدرب السويسري خجولاً بعض الشيء.

الخليج 365 تواصل مع فايلر والذي أكد أن دراسته للإعلام هي السبب الحقيقي وراء تحفظه فى التعامل مع الصحافة والتلفزيون، مؤكداً أن الإعلام دوماً ما يُشيد بالمدرب حال نجاحه فى قيادة فريقه للانتصارات والعكس صحيح أثناء الخسارة، وبالتالي فهو يركز فى تحقيق الانتصارات مع الأهلى حتى يكسب ثقة وسائل الإعلام المختلفة.