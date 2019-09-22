شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الاتحاد السكندري .. برنامج تأهيل لمحمد عبد الغني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد الاتحاد السكندري حدد الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربى ميتشو، برنامج تأهيل خاص لمحمد عبد الغنى مدافع الفريق، بالتنسيق مع الجهاز الطبى، لتجهيز اللاعب للعودة للمشاركة من جديد بعد الإصابة العضلية التى تعرض لها، ومن المقرر أن يخوض عبد الغنى بعض التدريبات فى صالة الجيم، مع الخضوع لجلسات استشفاء قبل العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه.



الزمالك ضد الاتحاد السكندري وقبل مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري، تعرض محمد عبد الغنى لإصابة قوية بشد فى العضلة الخلفية، أدت لعدم قدرته على استكمال مواجهة الأهلى فى السوبر المحلى، التى جمعتهما الجمعة الماضية على استاد برج العرب، وسط حضور 10 آلاف مشجع، وانتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 3/2 ليتوج بلقب السوبر.





الزمالك ضد الاتحاد السكندري بدون عبد الغني

ويغيب عبد الغنى عن مواجهة الزمالك ضد الاتحاد السكندري المقرر لها غدًا الاثنين على استاد بترو سبورت فى إطار منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الممتاز، كما سيغيب عن مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، التى ستقام يوم السبت القادم، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا، كان الزمالك قد تعرض للخسارة فى الذهاب بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما فى السنغال.