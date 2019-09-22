شكرا لقرائتكم فيتيل يحقق فوزه الأول في الموسم ويتوج بسباق سنغافورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق الألماني سيبستيان فيتيل سائق فريق فيراري انتصاره الأول هذا الموسم وتوج يوم الأحد، بسباق الجائزة الكبرى الذي أقيم في سنغافورة ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.
وجاء تشارلز لوكلير زميله بفريق فيراري، والفائز بالسباقين الماضيين ببلجيكا وإيطاليا، في المركز الثاني، وتلاهما ماكس فيرستابن سائق ريد بول في المركز الثالث.
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