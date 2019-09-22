شكرا لقرائتكم الشباب يفتتح مشوار كأس محمد السادس بمواجهة شبيبة الساورة الجزائري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يفتتح الشباب السعودي مشواره في بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على شبيبة الساورة الجزائري، في المواجهة التي يحتضنها ملعب 20 أغسطس في الجزائر، في ذهاب الدور 32 للمسابقة.

ويتطلع الشباب لإعادة أمجاده العربية حيث إنه أحد أبرز الفرق التي شاركت في البطولات العربية حيث سبق أن حقق لقب دوري أبطال العرب مرتين عامي 92، 99، وحقق لقب السوبر العربي مرتين عامي 95 و2000.

ويعود الشباب مرة أخرى للبطولات العربية بعد غياب استمر لمدة 12 عاماً حيث كانت آخر مشاركاته في نسخة 2007 حينما خرج مبكراً في الدور الأول على يد البنزرتي التونسي.

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ويأمل الشباب في أن تكون البطولة العربية فرصة لعودة انتصارات الفريق التي فقدها في آخر 3 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وظل الشباب طريق الانتصارات بعدما اكتفى بفوزٍ وحيد كان في بداية مشواره بالدوري على حساب الفتح 2-1، في حين تعادل في آخر 3 مواجهات والتي كانت أمام الفيصلي والنصر وضمك الأسبوع الماضي.

وفي المقابل يتطلع فريق شبيبة الساورة الجزائري إلى تقديم بصمةٍ قوية في أول مشاركاته في البطولات العربية حيث لم يسبق له المشاركة في تاريخه. ويعتبر فريق شبيبة الساورة أحد الفرق الصاعدة في دوري الرابطة المحترفة الجزائري والذي تأهل له أول مرة مطلع موسم 2012-2013 واستمر حتى هذا الموسم.

ويحتل فريق شبيبة الساورة المركز 11 في الدوري الجزائري برصيد 4 نقاط من 3 مباريات ولديه مباراتان مؤجلتان.