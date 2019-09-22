شكرا لقرائتكم ساسولو يقفز إلى الرابع بثلاثية في مرمى سبال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - صعد فريق ساسولو إلى المركز الرابع في الدوري الإيطالي لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه سبال 3 - صفر يوم الأحد في المرحلة الرابعة من المسابقة.
ورفع ساسولو رصيده إلى ست نقاط بعد أن حقق الانتصار الثاني له في الموسم مقابل هزيمتين، بينما تجمد رصيد سبال عند ثلاث نقاط في المركز السابع عشر.
وتقدم ساسولو بهدفين في الشوط الأول سجلهما فرانشيسكو كابوتو ثم أضاف ألفريد دونكان الهدف الثالث للفريق في الشوط الثاني.
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