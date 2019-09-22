ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة السادسة.. وقائمة الهدافين بعد تألق أجويرو وصيام صلاح

كتب: ضياء السقا

عزز ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي، بعدما حقق فوزا صعبا على مضيفه تشيلسي، بهدفين مقابل هدف، في القمة التي جمعتهما على ملعب البلوز، مساء الأحد، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم النجم المصري محمد صلاح مباراة رائعة ونجح في صناعة هدف، وأهدر أكثر من فرصة، وكان مصدر إزعاج لدفاع البلوز.

وأحرز الهدف الأول للريدز ترند أرنولد في الدقيقة 14، مستغلا لمسة ساحرة من محمد صلاح أثناء تنفيذ ركلة حرة.

وأضاف روبرتو فيرمينيو الهدف الثاني في الدقيقة 30 من ضربة رأسية من عرضية متقنة لأندري روبتسون.

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وقصلص نجولو كانتي الفارق مسجلا هدف تشيلسي الوحيد في الدقيقة 71.

وكان مانشستر سيتي، قد اكتسح ضيفه واتفورد بثمانية أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما عصر السبت، بملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الانجليزي الممتاز.

وسجل أهداف السيتي، برناردو سيلفا "هاتريك"، ودافيد سيلفا وأجويرو ورياض محرز وأوتاميندي ودي بروين "هدف"، في الدقائق 1 و7 و12 و15 و18 و48 و60 و85 من عمر المباراة.

وبذلك رفع ليفربول رصيده لـ18 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف، وجاء ليستر سيتي ثالثا بـ11 نقطة، متفوقا على أرسنال ووست هام بفارق الأهداف.

وعزز سيرجيو أجويرو تصدره لقائمة الهدافين بتسجيله الهدف الثامن، متفوقا على إبراهام الوصيف، بفارق هدف، أما تيمو بوكي وأوباميانج في المركز الثالث بـ6 أهداف لكل منهما، وستيرلنج في التريب الرابع بـ5، ومحمد صلاح خامسا بـ4 أهداف.