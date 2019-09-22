ليفربول يخطف فوزا ثمينا من تشيلسي.. وصلاح يتألق ويساهم بأسيست

كتب: ضياء السقا

حقق ليفربول، فوزا صعبا على مضيفه تشيلسي، بهدفين مقابل هدف، في القمة التي جمعتهما على ملعب البلوز، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم النجم المصري محمد صلاح مباراة رائعة ونجح في صناعة هدف، وأهدر أكثر من فرصة، وكان مصدر إزعاج لدفاع البلوز.

وأحرز الهدف الأول للريدز ترند أرنولد في الدقيقة 14، مستغلا لمسة ساحرة من محمد صلاح أثناء تنفيذ ركلة حرة.

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وأضاف روبرتو فيرمينيو الهدف الثاني في الدقيقة 30 من ضربة رأسية من عرضية متقنة لأندري روبتسون.

وقصلص نجولو كانتي الفارق مسجلا هدف تشيلسي الوحيد في الدقيقة 71.

وبذلك رفع ليفربول رصيده لـ18 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف، فيما تراجع تشيلسي للمركز الـ11 بـ8 نقاط فقط.