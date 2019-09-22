صلاح يصنع.. ليفربول ينهي الشوط الأول بالتقدم بثنائية على تشيلسي

كتب: ضياء السقا

انهى ليفربول الشوط الأول من مباراته أمام تشيلسي، بالتقدم بهدفين دون رد، في القمة التي تجمعهما على ملعب الأخير، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز الهدف الأول للريدز ترند أرنولد في الدقيقة 14، مستغلا لمسة ساحرة من محمد صلاح أثناء تنفيذ ركلة حرة.

وأضاف روبرتو فيرمينيو الهدف الثاني في الدقيقة 30 من ضربة رأسية من عرضية متقنة لأندري روبتسون.