مونشنغلادباخ يقلب الطاولة على دوسلدورف بثنائية لنجل تورام









اسماء السيد - قلب بوروسيا مونشنغلادباخ الطاولة على ضيفه فورتونا دوسلدورف محولا تخلفه إلى فوز 2-1 الأحد في المرحلة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويدين بوروسيا مونشنغلادباخ بفوزه إلى مهاجمه ماركوس تورام، نجل المدافع الدولي الفرنسي السابق ليليان، والذي سجل الهدفين في الدقيقتين 74 و87، بعدما تقدم الضيوف بهدف للغاني قاسم أدامس نوهو منذ الدقيقة السادسة بضربة رأسية إثر تمريرة عرضية من أندريه هوفمان.

ودخل تورام (22 عاما) في الدقيقة 67 مكان مواطنه الحسن بليا ونجح في إدراك التعادل بعد سبع دقائق عندما تلقى كرة داخل المنطقة من ستيفان لاينر وسددها بيمناه داخل المرمى.

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وسجل تورام، المنتقل هذا الصيف إلى بوروسيا مونشنغلادباخ قادما من غانغان، هدف الفوز مستغلا كرة مرتدة من العارضة تابعها بيسراه داخل المرمى (87).

وهو الفوز الثاني تواليا لبوروسيا مونشنغلادباخ والثالث هذا الموسم فصعد الى المركز الخامس برصيد 10 نقاط، فيما مني فورتونا دوسلدورف بخسارته الثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الانتصار، فتجمد رصيده عند أربع نقاط وتراجع إلى المركز الثاني عشر.

ويلعب لاحقا اينتراخت فرانكفورت مع بوروسيا دورتموند في ختام المرحلة.

ملخص مباراة مونشنغلادباخ ودوسلدورف: