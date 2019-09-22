نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي فى الدوري الانجليزى لكرة القدم

نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي فى الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، المباراة ستقام على ملعب ستامفورد بريدج بمدينة لندن بإنجلترا، ليفربول بقيادة محمد صلاح وساديو ماني وفرمينو يتربع علي قمة جدول الدوري الإنجليزي البريمليج برصيد 15 نقطة من الفوز فى خمس مباريات، بينما فريق تشيلسي فى المركز التاسع برصيد 8 نقاط.

مباراة ليفربول وتشيلسي

مباراة ليفربول وتشيلسي فى الدوري الانجليزى لكرة القدم عبر قنوات بى ان سبورت الرياضية قناة beIN SPORTS HD 2 حيث ستبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت السعودية والعراق وقطر، السابعة والنصف بتوقيت الإمارات، وقد تم اختيار المعلق التونسي الشهير رؤوف خليف للتعليق على أحداث المباراة، و سيسبق ذلك استديو تحليلي للمباراة.

الشوط الاول من مباراة ليفربول وتشيلسى حيث كان هناك هجمة خطيرة لتشيلسى فى الدقيقة 10 والنتيجة لا تزال 0/0

بعد ربع ساعة من الشوط الاول النتيجة أصبحت 1/0 لصالح ليفربول أحرز الهدف ارنولد من ضربة حرة مباشرة

الدقيقة 27 يلغى الحكم هدف لصالح تشيلسي

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الدقيقة 30 استطاع فرمينو احراز الهدف الثانى من رأسية رائعة لتصبح النتيجة 2/0 لصالح ليفربول

الشوط الثاني من المباراة النتيجة 2/0 لصالح ليفربول

اقترب الشوط الثاني من المباراة والنتيجة تقدم ليفربول بهدفين مقابل هدف

انتهت المباراة 2/1 لصالح ليفربول