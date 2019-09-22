لقاء الصدارة: ملخص نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الانجليزي الجولة السادسة

ملخص نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو القمة الحاسمة التي تجمع بين ليفربول وتشيلسي مباشر كورة ستار ضمن المرحلة السادسة من بطولة الدوري الانجليزي لكرة القدم وذلك في الخامسة ونصف مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة بمشاركة صلاح المتألق.

لقاء من العيار الثقيل على أرضية ستاد ستامفورد بريدج في ظل المنافسة الشرسة بين الأندية الكبيرة من أجل التتويج باللقب ويسعى يورجن كلوب المدير الفني للريدز إلى استمرار النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق مؤخراً واللاعبين المميزين الذين يمتلكهم على المستوى الهجومي والدفاعي أيضاً بكل تأكيد مع تواجد العملاق الهولندي فان دايك، على الجانب الآخر سيحاول تشيلسي اقتناص الفوز والثأر من خصمه بعد خسارته للسوبر الأوروبي بركلات الترجيح.

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نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي

الجدير بالذكر إن الفريق الأزرق انتصر في مواجهة واحدة فقط من آخر تسع مباريات بين الفريقين بالدوري المحلي، فيما تلقى خمس هزائم وكان التعادل هو سيد الموقف ثلاث مرات بينهما، وتعول الجماهير كثيراً على المهاجم الرائع تامي أبراهام الذي يقدم مستويات رائعة بعدما أمطر شباك الخصوم بسبعة أهداف.

ملخص ليفربول وتشيلسي

يعتبر الأسطورة إيان راش هو اللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف في لقاءات الفريقان برصيد عشرة أهداف ويأتي خلفه ديدييه دروجبا الذي هز شباك الريدز تسع مرات.

كشف فرانك لامبارد عن تشكيلته لاعبيه الأساسية: حراسة المرمى: كيبا، خط الدفاع: ايمرسون – كريستينسن – توموري – أزبيليكويتا، الوسط: كوفاسيتش – جورجينيو – كانتي، وفي الهجوم: مونت- ويليان – أبراهام.