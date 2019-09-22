الآن: نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي في الجولة السادسة من الدوري الانجليزي وتفوق للريدز

نقدم نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم، عشاق البريميرليج والكرة الإنجليزية على موعد كبير ومرتقب في قمة الأحد تلك التي طرفيها تشيلسي صاحب الأرض وبطل اليورباليج للموسم المنتهي وضيفه بطل دوري أبطال اوروبا للنسخة الماضية ومتصدر جدول الترتيب للدوري حتى الآن ليفربول الساعي وبقوة منذ الجولة الأولى لحصد كافة النقاط وعدم أهداها ليتمكن في النهاية من التتويج باللقب الغائب عن جدران النادي منذ أعوام كثيرة.

مباراة ليفربول وتشيلسي

ويعتمد الريدز على قدرات جناحي الفريق لاسيما محمد صلاح في لقاء اليوم حيث أنه يمتلك الكثير من التوفيق دائما في مبارياته أمام البلوز التي كان لاعبا لها في أول موسم له بالدوري الإنجليزي، وكان جوارديولا قد امتح قدرات ليفربول بعد فوزه بالأمس على واتفورد بثمانية أهداف وتحدث أن المشكلة التي تقابله هى وجود ليفربول أحد أفضل الفرق التي رآها في حياته الكروية.

مباراة ليفربول اليوم

ويدخل الفريقين مباراة اليوم بطموح مختلف ف الريدز يحاول انتزاع الثلاث نقاط للبقاء في الصدارة بينما يسعى البلوز لتحسين ترتيبهم لاسيما أن اللقاء يقام على ملعب الستامفورد بريدج معقل تشيلسي.

وكانت آخر مباراة جمعت بينهما في الشهر الماضي في الأراضي التركية لحساب كأس السوبر وشهدت إثارة كبيرة حيث امتدت للوقت الإضافي ثم لركلات الترجيح التي كتبت شهادة ميلاد للحارس أدريان مع الريدز.

نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي

وكان صلاح قد استطاع تسجيل هدفين حاسمين في 6 مباريات خاضها بقميص الريدز أمام البلوز منهم هدف من أجمل أهداف الدوري الانجليزي الموسم الماضي فهل يعود للتوهج اليوم أمام الأزرق

ويقف صلاح اليوم وجها لوجه مع فريقه القديم الذي ضمه له مورينهو منذ عدة سنوات، ولكن صحيفة الميرور برهنت على سبب عدم تألق صلاح مع البوز حينها أنه كان وقتها طفلا صغير السن لم يكتمل نضحه الكروي بعكس هذه الأيام