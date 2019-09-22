ثنائية الريدز: نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في البريميرليج 2019

تعرف على نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الانجليزي الممتاز، مواجهة كروية مشوقة للغاية على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز في إطار الجولة السادسة من البريميرليج، حيث يأمل الفريقين إلى تحقيق الانتصار على الآخر ومواصلة السعي نحو حصد لقب المسابقة المحلية الذي يحلم به جمهور الريدز على وجه الخصوص بقيادة النجم محمد صلاح، ملخص ليفربول وتشيلسي.

ملخص مباراة ليفربول وتشيلسي

من المقرر أن تبدأ القمة الكروية على المستطيل الأخضر في تمام الساعة الخامسة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة، السادسة ونصف بتوقيت الرياض وستكون مذاعة على الهواء من خلال قناة bein sport hd2 بالتعليق العربي للمعلق الشهير رؤوف خليف، وبعد مرور خمس مباريات على انطلاقة الموسم الحالي بالمنافسة يحتل الفريق الأحمر صدارة ترتيب البطولة بالعلامة الكاملة من النقاط وبفارق نقطتين فقط عن مانشستر سيتي الذي لعب لقاء أكثر، فيما يعاني الأزرق كثيراً مع المدرب الجديد فرانك لامبارد ولم يتمكن من جمع أكثر من ثمان نقاط مع اعتماده على مجموعة من اللاعبين الشبان ويعمل على تطوير أدائهم خلال الفترة المقبلة.

نتيجة ماتش ليفربول وتشيلسي

تواجه الفريقان في 54 مناسبة من قبل تاريخياً بالنسخة الحديثة من الدوري وحقق كل منهما الفوز 20 مرة على الآخر مقابل 14 تعادل ويتفوق البلوز بفارق هدف وحيد خلال المواجهات.

تشكيلة ليفربول الرسمية جاءت كالآتي: أدريان – روبيرتسون – فان ديك – ماتيب – أرنولد – فينالدوم – فابينيو – هندرسون – ماني – صلاح – فيرمينو.