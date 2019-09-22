نتيجة ليفربول وتشيلسي وفوز بشق الأنفس للريدز

نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم فى الجولة السادسة من مباريات الدوري الانجليزي، الفريقان سبق وتقابلا الشهر الماضي فى كأس السوبر الأوروبي، واستطاع ليفربول أن يفوز بالكأس، و يحتل ليفربول مقدمة جدول الدوري الانجليزي برصيد 15 نقطة، بينما رصيد تشيلسي 8 نقاط وسوف تقام المباراة في لندن علي ملعب ستامفورد بريدج، ىوسوف تذاع المباراة عبر قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية، مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في الدوري الانجليزي ستكون عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق رؤوف خليف، الفوز اليوم يصل بفريق ليفربول الى النقطة الثامنة عشر و سيصبح الفارق بينه وبين السيتي خمس نقاط كاملة.

مباراة ليفربول ياليوم

مباراة ليفربول اليوم فى تمام الساعة الخامسة والنصف تمام بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف تماماً بتوقيت السعودية والاردن وسوريا، السابعة والنصف بتوقيت الامارات، والمباراة بتعليق رؤوف خليف

متابعة مباراة ليفربول وتشيلسي ، ليفربول سيلعب اليوم بكامل نجومه محمد صلاح وفرمينو وساديو ماني.

تشكيل ليفربول يتكون من: أدريان، ألكساندر أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبيرتسون، فابينيو، فينالدوم، هندرسون، ماني، محمد صلاح، فيرمينو.

تشكيل تشيلسي يتكون من: كيبا، أزبلكويتا، كريستيانسن، توموري، إيمرسون، كانتي، جورجينيو، كوفاسيتش، ويليان، مونت، أبراهام.

الشوط الأول من مباراة ليفربول وتشيلسى والنتيجة بعد خمس دقائق هي التعادل السلبي 0/0

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الدقيقة 12 والنتيجة تعادل سلبى حيث شهدت الدقائق الاولي هجمات خطيرة لتشيلسى

ارنولد يضع الهدف الاول من المباراة من ضربة حرة مباشرة لتصبح النتيجة 1/0 لصالح تشيلسي

الدقيقة 27 تشيلسى يحرز هدف لكن الحكم يلغيه للتسلل

بعد مرور 34 دقيقة اصبحت النتيجة 2/0 لصالح ليفربول

الشوط الثاني من المباراة النتيجة 2/0 للريدز

الدقيقة 88 من الشوط الثاني 2/1 لفريق الريدز