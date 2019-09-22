الليفر يغرد منفرداً.. ملخص نتيجة مباراة تشيلسي وليفربول 1-2 في الدوري الانجليزي اليوم الاحد 22...

ملخص نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم، بهدفين مقابل هدف، حقق ليفربول الفوز السادس على التوالي في الدوري الإنجليزي ليصل للنقطة 18، بعد الفوز على أسود لندن نادي تشيلسي في ستامفورد بريدج اليوم الأحد.
ملخص نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي
تشكيلة ليفربول الرسمية: أدريان، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، أندي أندريسون، ألكسندر آرنولد، فابينيو، جوردان هيندرسون، جورجينيو فاينالدوم، محمد صلاح، ساديو ماني وروبرتو فيرمينو.
تشكيلة تشيلسي الأساسية امام ليفربول: كيبا، أزبيلكويتا، كريستينسن، توموري، إيمورسون، نجولو كانتي، جورجينيو، ويليان، ماتيو كوفاسيتش، ماسون ماونت وتامي أبراهام
- الدقيقة 4، أزبليكوينتا ينقذ تشيلسي من هدف، بعد أن أبعد الكرة قبل أن تصل لساديو ماني.
- ضغط عالي من ليفربول على دفاعات تشيلسي دون خطورة كبيرة.
- الدقيقة 14، أرنولد يسجل الهدف الأول لمصلحة ليفربول من ضربة حرة.
- الدقيقة 23، أدريان حارس ليفربول ينقذ فريقه من هدف محقق عن طريق أبراهام.
- فرمينهو يسجل الهدف الثاني لفريقه ليفربول برأسية رائعة في الدقيقة 30
- نهاية الشوط الأول بتقدم الليفر بهدفين مقابل لا شئ.
- نجولو كانتي يسجل هدف لتشيثلسي ويقلص الفارق في الدقيقة 70