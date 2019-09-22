الليفر يغرد منفرداً.. ملخص نتيجة مباراة تشيلسي وليفربول 1-2 في الدوري الانجليزي اليوم الاحد 22...

ملخص نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم، بهدفين مقابل هدف، حقق ليفربول الفوز السادس على التوالي في الدوري الإنجليزي ليصل للنقطة 18، بعد الفوز على أسود لندن نادي تشيلسي في ستامفورد بريدج اليوم الأحد.

ملخص نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي

تشكيلة ليفربول الرسمية: أدريان، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، أندي أندريسون، ألكسندر آرنولد، فابينيو، جوردان هيندرسون، جورجينيو فاينالدوم، محمد صلاح، ساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

تشكيلة تشيلسي الأساسية امام ليفربول: كيبا، أزبيلكويتا، كريستينسن، توموري، إيمورسون، نجولو كانتي، جورجينيو، ويليان، ماتيو كوفاسيتش، ماسون ماونت وتامي أبراهام