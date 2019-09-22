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عمرو الجنايني ممثل اتحاد الكرة في حفل أفضل لاعب بالعالم

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يتنافس على جائزة أفضل لاعب والتي تشهد منافسة بين كلا من ليونيل نجم منتخب الأرجنتين ونادي الإسباني، نجم منتخب البرتغال ونادى يوفنتوس الإيطالي، وفيرجيل فان ديك مدافع منتخب هولندا ونادى الإنجليزي، عقب تواجد الثلاثي ضمن القائمة النهائية للفوز بجائزة أفضل لاعب بالعالم.

وقد توجه اليوم عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة للمغادرة لإيطاليا من حضور احتفالية أفضل لاعب في العالم بمدينة ميلانو ليكون ممثلا عن اتحاد الكرة، بدعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وقد استطاع فيرجيل فان ديك من التتويج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2019 من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، متفوقاً على الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

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