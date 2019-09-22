صدارة البريميرليغ .. ملخص نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي 2-1 في غياب اهداف صلاخ

ملخص نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم، حقق ليفربول فوزه السادس على التوالي على مستضيفه تشيلسي بهدفين مقابل هدف في مباراة قمة الجولة السادسة من البريمرليغ، ليصل ليفربول إلى النقطة 18 في صدارة ترتيب البطولة.

تحتل قمة الليفر والبلوز قمة مباريات اليوم الأحد في المسابقات الأوروبية، ويسعى المتصدر ليفربول للوصول للنقطة 18 بعد تحقيق الفوز على الخمس جولات الماضية، ويحاول تشيلسي الظفر بالنقاط الثلاثة من موقعة الريدز اليوم للوصول للنقطة 11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والتي قد تضمن له التواجد ثالثاً بعد خسارة توتنهام أمام ليستر سيتي أمس.

هل يستطيع تشيلسي بقيادة المدير الفني الجديد فرانك لامبارد إيقاف قطار ليفربول السريع هذا الموسم، وتعطيله وتقديم هدية ثمينة لمانشستر سيتي صاحب المركز الثاني؟، يرى الملاحظون أن تشيلسي تحسن أداءها بشكل كبير بعد اعتماد لامبارد على مجموعة من الشباب في الفريق، ولكن طموحات ليفربول لن تسمح لهم بتعطيل المسيرة الجيدة.

ملخص نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي

تشكيلة تشيلسي الرسمية: كيبا، أزبيلكويتا، كريستينسن، توموري، إيمورسون، نجولو كانتي، جورجينيو، ويليان، ماتيو كوفاسيتش، ماسون ماونت وتامي أبراهام، أما تشكيلة ليفربول الأساسية شملت أدريان، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، أندي أندريسون، ألكسندر آرنولد، فابينيو، جوردان هيندرسون، جورجينيو فاينالدوم، محمد صلاح، ساديو ماني وروبرتو فيرمينو. والتي أعلنها يورغن كلوب قبل لحظات.