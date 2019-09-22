حصري LaLiGaa: يلا شووت بث مباشر ريال مدريد واشبيلية Real Live كورة لاين هنا مشاهدة مباراة ريال مدريد...

يلا شووت بث مباشر ريال مدريد واشبيلية Yalla shoot كورة اون لاين مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية الاسطورة ريال مدريد يلا شوت لايف، يستعد جمهور ريال مدريد اليوم لسماع خبر جميل في الأذهان في حالة الفوز على منافسهم اشبيلية صاحب المركز الأول في الليجا حيث بفوز الميرنجي ينتزع صدارة الليجا الأسبانية لأول مرة هذا الموسم مستغلاً تعثر برشلونة بالأمس خارج أرضه أمام غرناطة وتعثر البلانكو مدريد أيضا، وسيكون الريال في مسئولية لتعويض جماهيره الخسارة المؤلمة التي تلقاها في دوري الابطال، كورة لايف يلا شوت ريال مدريد ستريم.

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ورفض زيدان مدرب الريال الحديث عن عدم التعاقد مع الصفقات وتوجيه اللوم للإدارة، وتحدث أنه لا يجب الحديث عن الأمور في الريال بهذه الدرجة من القتامة على الجميع التكاتف والخروج من هذه الحالة