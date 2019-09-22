مباراة قوية: تعرف على نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي وما حدث في قمة الجولة السادسة

نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم، يستضيف ملعب الستامفورد بريدج قمة كبيرة بين ليفربول الضيف وصاحب الملعب فريق تشيلسي البلوز، حيث دائما ما تتسم مباريات الريدز مع البلوز بمزيد من الإثارة الكروية والتي تبدأ منذ انطلاقة صافرة الحكم وحتى نهاية الوقت بدل الضائع ويصعُب التكهن دوما بنتيجة مثل هذه المباريات التي لا تخضع للسيطرة التاريخية.

ليفربول وتشيلسي

وستكون المباراة منقولة على قناة بي ان سبورت beIN 2HD بتعليق رؤوف خليف في تمام الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، ويدخل ليفربول هذه المباراة عقب الخسارة الأولى له هذا الموسم على يد نابولي أوروبيا بنتيجة هدفين مقابل لاشئ، ويتصدر الريدز جدول ترتيب البريميرليج قبل انطلاقة هذا اللقاء

وقبل لقاء اليوم تحدث نجم خط وسط الريدز تشامبرلين عن محمد صلاح وما دار حول أنانيته التي اتهمه به البعض خاصة في مباراة بيرنلي مع ماني، ووضح تشامبر أن صلاح ليس أنانيا بسبب أنه هداف، ويسعى دائما لاحراز المزيد منها لانها تخدم الفريق وتشاعد في الفوز وهو ما يحبه وأنه غير مُطالب بتمرير الكرة دائما.

نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي

وأوضح يورجن كلوب أن المنفذ الأول لركلات الجزاء هو ميلنر ثم يأتي من بعده محمد صلاح، وعدم تواجد ميلنر يعطي التسديد الأول لصلاح ولكنهم لم يناقشوا من هو المسدد في حالة عدم تواجد كلا اللاعبين في أرضية الميدان

وأضاف كلوب أيضا أنه قبل انضمام صلاح للريدز تحدث معه مطالبا إياه بالقدوم، ورد صلاح عليه بأن ماني لديهم يلعب على الجانب الأيمن ويقدم مستوى طيب وهو مار رد عليه المدرب بأنه يمكنه الإنتقال للجهة الأخرى ويلعب المصري على الجانب المفضل له.