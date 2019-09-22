نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي وفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف

ينتظر الملايين حول العالم من جميع البلاد العربية والأوروبية المباراة التي تجمع فريقي ليفربول وتشيلسي ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، ومما لا شك فيه أنها ستكون مباراة صعبة وقوية بين فريقين يُعدان من أقوى الفرق الأوروربية، وينتظر المصريين رؤية ابنهم الفرعون المصري محمد صلاح ويتمنوا له التوفيق وتسجيل الأهداف كعادته والتالق.

ونحن في هذا المقال من خلال موقعنا “عرب نيوز” سنوضح لكم رابط بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي، فتابعونا.

مباراة ليفربول وتشيلسي

من الجدير بالذكر والبديهي أن الدوري الإنجليزي أصبح من اقوى الدوريات العالمية إن لم يكن أفضلها على الإطلاق مع الدوري الإسباني، ونسبة المشاهدة للدوري الإنجليزي كبيرة ومرتفعة جداً وتُقدر بالملايين من داخل الدول العربية، وقد زادت متابعة المصريين لمباريات ليفربول خاصة بعد انضمام النجم المصري محمد صلاح له.

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موعد مباراة ليفربول وتشيلسي

يترقب الملايين من مثحبي وعشاق كرة القدم مباراة ليفربول وتشيلسي ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويدخل ليفربول هذا اللقاء وفي جعبته 15 نقطة متصدراً بيها المركز الأول بينما يحتل تشيلسي المركز السابع برصيد 8 نقاط، ونحن نوضح لكم بطاقة تفصيلية للمباراة كالتالي:

المباراة التوقيت الملعب القنوات الناقلة ليفربول وتشيلسي 5:30م ستامفورد بريدج قنوات “بين سوبرتس

تشامبرلين مازحا: صلاح لا يمرر لنا.. اسألوا ماني

لم يقبل أليكس أوكسليد-تشامبرلين لاعب ليفربول التهم الموجهه لزميله محمد صلاح بأنه أناني، وصرح قائلاً في حوار مع شبكة BBC:”صلاح ليس أنانيا لأنه هداف وينبغي عليه فعل ذلك، ونحن نثق فى الطريقة التى يلعب بها”، واختتم حديثه قائلاً “صلاح افعل ما يحلو لك”.