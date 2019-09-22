الزمالك يستعيد “زيزو” فى مواجهة الاتحاد بالدورى غداً

يعود اللاعب أحمد سيد “زيزو” لاعب وسط نادي الزمالك، وبذلك يستعيد الأبيض لجهوده في مواجهة الاتحاد السكندرى، باللقاء المقرر له غدا الاثنين علي ملعب بتروسبورت، بالمباراة التي ستقام ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

ويأتي استعادة الزمالك لخدمات أحمد سيد “زيزو” في ضوء حرص ميتشو على تجهيزه للتواجد مع الأبيض محلياً بداية من مواجهة الغد، وستكون عودته للفريق بعد غياب استمر لـ 4 مباريات بعد أن تم طرده بالمباراة أمام الأهلي في ختام بطولة الدوري في نسخته الماضية

يستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد مساء الغد في الثامنة، ويسعى الزمالك لحصد 3 نقاط في أول 3 نقاط خلال مشواره في الموسم الحالي، من أجل المنافسة على اللقب وبشكل خاص عقب خسارته الموسم الماضي، وخاصة بعد الهزيمة التي حدثت له أمام النادي الأهلي والتي انتهت بتواجده بالمركز الثاني وبفارق 8 نقاط عن الأهلي والذي توج باللقب.