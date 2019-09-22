الأهلي يتخطى الزمالك بثلاثية في قمة دوري الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
حقق فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩ الفوز على نظيره الزمالك في ملعبه بميت عقبة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم في قمة دوري الجمهورية للشباب، وذلك ضمن الجولة الثانية من الموسم.
وسجل الهدف الأول للأهلي محمد شكري من هجمة مرتدة انفرد على إثرها بحارس المرمى.
وأضاف عادل زينهم "دودو" الهدف الثاني بعدما ارتدت له الكرة من الحارس بعد ركلة ركنية للأهلي.
واختتم محمد فخري أهداف الأهلي بعد تلقى تمريرة رائعة من أحمد الشامي، ليحقق الأهلي الفوز ويهزم الزمالك علي ملعبه بميت عقبة.
بتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى ٤ نقاط، محققاً أول فوز له في الموسم، حيث تعادل في الجولة الأولى مع سموحة سلبياً، قبل أن يفوز اليوم على الزمالك بثلاثية نظيفة.
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