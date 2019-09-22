مصدر: صلاح لن يظهر في حفل "ذا بيست"

محمد اسماعيل - القاهرة - محرر الخليج 365
علم "الخليج 365" أن محمد صلاح جناح نادي ليفربول الانجليزي، ومنتخب مصر سيغيب عن حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لجوائز "ذا بيست" 2019.
وخرج محمد صلاح من المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم التي تقدم من جانب "فيفا" بعدما تم الإعلان عن قائمة تضم ثلاثة لاعبين هم، فيرجيل فان دايك، كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي.
ويتنافس محمد صلاح في القائمة الأخيرة للتواجد ضمن فريق العالم لاتحاد اللاعبين المحترفين، وهي الجائزة الوحيدة التي يمتلك أمل الفوز بها.
وسيتوجه من فريق ليفربول إلى حفل "ذا بيست" لاعبين اثنين فقط، وهم أليسون حارس مرمى الفريق، والمدافع فيرجيل فان دايك.
ويقام حفل "ذا بيست" غدًا الإثنين حيث سيقام في مدينة ميلان الإيطالية.
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