تحديد موعد الإعلان عن جهاز المنتخب.. ومؤتمر صحفي لتقديمهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

كشف مصدر مقرب من حسام البدري المدير الفني الجديد للمنتخب، عن موعد إعلان جهازه المعاون، يوم الأربعاء المقبل.

كما أشار المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن البدري سيشرح خطته المستقبلية في مؤتمر صحفي يوم الخميس، بحضور أعضاء اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني.

وأوضح المصدر أن البدري عقد جلسات منفردة مع المرشحين لشغل مناصب الجهاز المعاون، محمد بركات المرشح لمنصب مدير المنتخب، وكذلك طارق مصطفى وأحمد أيوب، وسيد معوض، وأيمن طاهر، موضحا أن الجلسات كان هدفها التعارف في المقام الأول.

وشدد على أن البدري جمعته جلسة مطولة مع محمد بركات بعد الاستقرار على تواجده بشكل رسمي داخل جهاره الجديد واتفق على خطة العمل المقبلة وتوزيع الاختصاصات داخل جهاز المنتخب مشيرا إلى أنها كانت جلسة مثمرة للغاية.