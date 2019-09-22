" var" يتدخل.. وصناعة صلاح في ملخص الشوط الأول لمباراة ليفربول وتشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

انهى فريق ليفربول الشوط الأول لمواجهته أمام تشيلسي بالتفوق بهدفين دون رد، في لقاء ضمن الجولة السادسة من الدوري الانجليزي التي تقام على ستاد ستامفورد بريدج.

وساهم محمد صلاح، لاعب ليفربول في تسجيل فريقه للهدف الأول مع حلول الدقيقة 14، بعدما حصل الريدز على ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، مررها صلاح لأرنولد الذي سدد الكرة قوية في شباك كيبا، ليتقدم الضيوف بالهدف الأول.

وألغى حكم الفيديو المساعد هدفًا لصالح فريق تشيلسي، سجل في شباك ليفربول، بلقاء ضمن الجولة السادسة من الدوري الانجليزي التي تقام على ستاد ستامفورد بريدج.

وقرر الحكم إلغاء الهدف الذي سجله أصحاب الأرض بداعي التسلل في عملية بناء الهجمة ليضيع التعادل على البلوز في الدقيقة 26.