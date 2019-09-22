بالفيديو.. العلامة الكاملة.. صلاح يقود ليفربول للفوز على تشيلسي بالبرميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لمواصلة انتصاراته المحلية بعد الفوز الذي تحقق على حساب تشيلسي (2-1) ضمن قمة الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ليفربول واصل انتصاراته المحلية وهذه المرة بتحقيق الانتصار السادس على التوالي ليصبح رصيد "الريدز" 18 نقطة، في المقابل تراجع تشيلسي للمركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.

وعاد ليفربول لسلسة الانتصارات بعد الخسارة أوروبيًا من نابولي (2-0) بدوري أبطال أوروبا، في المقابل واصل تشيلسي مسلسل نتائجه السلبية قاريًا ومحليًا حيث خسر "البلوز" (1-0) من فالنسيا.

كان الموسم الماضي انتهت مباراة الدور الأول بالتعادل الإيجابي (1-1) على ملعب تشيلسي "ستامفورد بريدج"، في المقابل تفوق ليفربول في لقاء الدور الثاني بالفوز (2-0) على "الآنفيلد".

تشكيل تشيلسي: كيبا - سيزار أزبيليكويتا - أندرياس كريستنسن - فيكايو توموري - إيمرسون بالميري - كانتي - جورجينيو - كوفاسيتش - ويليان - مونت - أبراهام.

تشكيل ليفربول: أدريان - أرنولد - ماتيب - فان دايك - روبرتسون - فابينيو - فينالدوم - هندرسون - ساديو ماني - محمد صلاح - فيرمينو.

تفاصيل المباراة:

تقدم ليفربول في بداية المباراة بالدقيقة 14، بتسديدة من ضربة ثابتة على حدود منطقة الجزاء، مررها صلاح لأرنولد الذي سددها في شباك البلوز.

وفي الدقيقة 24 كاد تامي أبراهام أن يسجل التعادل لتشيلسي بعد انفراده بمرمى ليفربول لكن أدريان يتألق ويبعد الكرة.

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وفي الدقيقة الـ27 نجح الظهير الأيسر لتشيلسي سيزار أزبيليكويتا هدف التعادل للبلوز لكن حكم المباراة يلغى هدف بداعي التسلل.

واستطاع روبيرتو فيرمينو أن يسجل هدف جديد لليفربول في الدقيقة 31 من كرة عرضية رائعة من روبرتسون يحولها البرازيلي إلى هدف لصالح الريدز من رأسية.

وفي الدقيقة 59 من زمن أحداث الشوط الثاني سدد لاعب وسط تشيلسي كانتي كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء تمر بجوار المرمى لتظل النتيجة (2-0).

وحاول فينالدوم الوصول لمرمى تشيلسي في الدقيقة 64 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تمر بعيدة عن المرمى.

نيجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي أشعل المباراة في الدقيقة 72 بعدما نجح في تقليص الفارق لصالح فريقه بعد تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء لتصبح النتيجة (2-1).

الدقيقة 88 حاول باتشواي أن يسجل التعادل من كرة رأسية رائعة بعد عرضية متقنة من ماركوس ألونسو.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي بالمباراة أهدر مونت فرصة التعادل لتشيلسي بعد تسديدة خطيرة تمر أعلى المرمى.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع قام يورجن كلوب يتغيير صلاح ليشارك بدلاً منه جو جوميز.