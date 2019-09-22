بالتفاصيل.. اتحاد الكرة يغرم ناديي الأهلي والزمالك 600 ألف جنيه

قررت لجنة الانضباط فى اتحاد الكرة، فرض عقوبات عن مباراة السوبر تبلغ قيمتها 600 ألف جنيه على كلا من الأهلى والزمالك ، بواقع 300 ألف جنيه على كل نادي. عقوبات الأهلي.. 100 ألف جنيه سب جماهير الأهلي لجماهير الزمالك 50 ألف جنيه لسب مرتضى منصور 50 ألف جنيه لسب شيكابالا 50 ألف جنيه غرامة على كلا من حسام عاشور ورمضان صبحى لاستثارة الجماهير Advertisements عقوبات الزمالك.. 150 ألف جنيه للامتناع عن التواجد فى مراسم التتويج وتسلم ميداليات المركز الثاني. 100 ألف جنيه لسب جماهير الزمالك لجماهير الأهلي. 50 ألف جنيه لسب جماهير الزمالك صالح سليم، رئيس الأهلى الأسبق. وفاز الأهلي على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتوج بالسوبر، في اللقاء الذي أقيم الجمعة الماضية على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

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