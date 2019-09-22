على طريقة الكبار.. شباب الأهلي يفوز على الزمالك بثلاثية

فاز فريق الشباب لكرة القدم بنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩، على نظيره الزمالك بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الأحد، على ملعب الزمالك بميت عقبة، بقمة دوري الجمهورية للشباب، وذلك ضمن الجولة الثانية من الموسم.

وأحرز الأهداف محمد فخري هدفين، وعادل زينهم هدف، ونجح الأهلي في تحقيق الفوز الأول له في البطولة، بعدما تعادل مع سموحة في الجولة الأولى 1-1.

وكان الزمالك قد خسر أمام فريق إف سي مصر بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الأولى، وتلقى الخسارة اليوم بثلاثية نظيفة أمام الأحمر.