سموحه يتعادل مع وادي دجلة ببطولة الجمهورية مواليد 99

تعادل فريق سموحه مواليد ٩٩ الكرة القدم مع نظيره وادى دجله فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب سموحه ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الجمهورية .
وبذلك يصبح رصيد سموحه نقطتان وكان سموحه تعادل بنفس النتيجة مع الأهلى على ملعب الأخير في الجولة الأولى
لعب سموحه بتشكيل مكون من: هيثم نادى ، أحمد غنيم ، محمد أبو الحمد ، طارق محمد ، رضا الحسينى ، سلامه أحمد ، أحمد جمال ، نور محمود ، محمد أحمد ، محمد عبد القوى واشترك أثناء المباراة كلا من رضا رأفت ، كريم هانى .
يتكون الجهاز الفني من : خميس جعفر مدير فنى ، محمد العمده مدرب عام ، أسامه الشاذلى مدرب حراس المرمى ، عادل ذكى إدارى الفريق ، محمد إمام علاج طبيعي ، وليد حسن عامل مهمات .
يقود قطاع الناشئين رضا البلتاجى رئيس القطاع ، عبد البديع حماده مدير إدارى القطاع ، عادل ذكى شئون اللاعبين .
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