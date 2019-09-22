وزير الشباب والرياضة يلتقى سفير مصر بجنوب السودان

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم الأحد بمكتبه بديوان الوزارة، السفير على قدح سفير مصر لدى جنوب السودان؛ لبحث أوجه التعاون بين مصر وجنوب السودان على صعيد قطاعي الشباب والرياضة.
ورحب وزير الشباب والرياضة بالتعاون مع دولة جنوب السودان، وتقديم كل المساندة والمؤازرة لإنجاح
واقترح الوزير إمكانية التعاون على صعيد تطوير المنشآت الشبابية والرياضية وتبادل الخبرات والزيارات الشبابية بين البلدين، مع وضع كل بنود التعاون في مذكرة تفاهم مشتركة، لافتاً إلى حرص الوزارة على توطيد العلاقات الثنائية مع مختلف الدول الشقيقة.
ومن جانبه، أكد سفير مصر بدولة جنوب السودان تطلعه لتوطيد أواصر التعاون بين وزارة الشباب والرياضة المصرية مع وزارة الشباب والرياضة والثقافة بجنوب السودان في إطار تنمية العلاقات، ودعم آفاق التعاون مع جنوب السودان في شتى المجالات.
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