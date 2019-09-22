شاهد.. كانتي يسجل هدف تقليص الفارق لتشيلسي أمام ليفربول

سجل تشيلسي هدف تقليص الفارق أمام ليفربول، لتصبح النتيجة 2-1 لصالح الريدز، في المباراة التي تجمعهما على ملعب "ستافورد بريدج"، ضمن الجولة السادسة من ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج". نجح نجولو كانتي في تسجيل هدف تقليص الفارق للبلوز في الدقيقة 7،، بعدما قام كانتي بالتوغل ومراوغة لاعبو ليفربول، ثم سدد كرة قوية على يسار أدريان، لم يتمكن حارس البلوز من التصدي لها. تقليص الفارق للبلوز في الدقيقة 7،، بعدما قام كانتي بالتوغل ومراوغة لاعبو ليفربول، ثم سدد كرة قوية على يسار أدريان، لم يتمكن حارس البلوز من التصدي لها.

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