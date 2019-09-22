ناشئات فراعنة اليد يحصدن بطولة إفريقيا ويتأهلن لمونديال العالم

توج منتخب مصر لكرة اليد للناشئات ببطولة إفريقيا عقب تغلبه على نظيره الأنجولي بنتيجة 28 - 22، وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن المباراة قبل النهائية بالبطولة التي تستضيفها دولة النيجر,
وبذلك يتبقى المباراة النهائية لناشئات منتخب مصر أمام تونس بنهائي بطولة إفريقيا بعد غدًا الثلاثاء، كما تأهل ناشئات الفراعنة إلى بطولة العالم المقبلة والتي تقام بدولة رومانيا 2020.
وكانت ناشئات الفراعنة التقوا بنظيرتهن فيالنيجر في أولى جولات البطولة وحققن الفوز بنتيجة 43 / 8، ثم استطاعن الفوز على غينيا 33 /26 فى ثانٍ مواجهاتهن، قبل أن يهزمن الجزائر 36 - 15، قبل أن يهزم الكونغو الديمقراطية وأنجولا في الجولاتين الماضيتين .
وتضم بعثة منتخب ناشئات مواليد 2002 كلاً من، منى أمين رئيسة البعثة - رامىعبد اللطيف مدير فنى - وليد ابو العطا مدرب عام - خالد عثمان مدرب حراس مرمى - إيمان مرجان مدير ادارى - محمد سليمان محلل فنى - زينب باشا أخصائية العلاج الطبيعى.
واللاعبات مريم أسامة - أمينة هشام - مريم عمر - سارة ياسر - سارة يحيى - رحمة محمد عبد السلام - نهى أيمن - نورا محمود - روان سعيد - ياسمين نجمي - سلمى ياسر - هنا لاشين - جنى صلاح - شهد حسام - منة الله سيد - ياسمين جمال.
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